«Смогут и без виз»: Медведев ответил Каллас на ее слова о запрете выдачи Шенгена бойцам СВО

24 февраля 2026, 11:52

Медведев ответил на слова Каллас о запрете Шенгена бойцам СВО

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о планах ограничить въезд в Шенгенскую зону для российских военнослужащих. Он также поздравил россиян с Днём защитника Отечества.





Ранее в понедельник Каллас заявила, что в Евросоюзе ведётся работа над запретом на въезд в Шенген россиянам, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине.





«Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — говорится в посте Медведева в телеграм.