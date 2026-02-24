«Смогут и без виз»: Медведев ответил Каллас на ее слова о запрете выдачи Шенгена бойцам СВО
Медведев ответил на слова Каллас о запрете Шенгена бойцам СВО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о планах ограничить въезд в Шенгенскую зону для российских военнослужащих. Он также поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
Ранее в понедельник Каллас заявила, что в Евросоюзе ведётся работа над запретом на въезд в Шенген россиянам, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине.
«Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — говорится в посте Медведева в телеграм.Перед этим Каллас заявляла, что новый пакет санкций против России могут принять 23 февраля. Этого не произошло из-за позиции Венгрии.