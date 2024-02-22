Медведев высказался о смерти Навального*

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России никто не борется с Навальным*, так как человека уже нет. Так он ответил на вопрос журналистов о Навальном*.
«Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет. Дальше развивать эту мысль я не буду, поскольку, как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду», - заявил Медведев.
Он также добавил, что если у Навального* есть сторонники, то с этим необходимо считаться, однако, по его словам, в настоящее время Россия «живет другим».
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Элина Позднякова