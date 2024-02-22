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Медведев высказался о смерти Навального*

Медведев: В России никто не борется с Навальным*, поскольку его уже нет
22 февраля 2024, 15:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России никто не борется с Навальным*, так как человека уже нет. Так он ответил на вопрос журналистов о Навальном*.
«Никто с ним сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет. Дальше развивать эту мысль я не буду, поскольку, как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду», - заявил Медведев.

Он также добавил, что если у Навального* есть сторонники, то с этим необходимо считаться, однако, по его словам, в настоящее время Россия «живет другим».


Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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Захарова: Фраза, сказанная Байденом в адрес Путина, больше подходит его сыну
22 февраля 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Оскорбление, брошенное главой США Джозефом Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина, больше ассоциируется с его сыном Хантером Байденом, заявила официальной представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.
«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Напомним, ранее Байден заявил, что Путин — «сумасшедший сукин сын», из-за которого над миром нависает угроза ядерной войны. Тогда представители СМИ вспомнили, что это не первый раз, при котором Байден совершенно некорректно и по-хамски высказывается в адрес своего российского коллеги.

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#мария захарова
#владимир путин
#джозеф байден
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Заявления на участие в ДЭГ подали более 9% подмосковных избирателей
22 февраля 2024, 15:56

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Уже более 9% избирателей Московской области подали заявления на дистанционное электронное голосование. Такие данные привели в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По состоянию на утро 22 февраля количество заявлений, поданных на ДЭГ, составило 9,26% от общего числа избирателей в Подмосковье. Чтобы проголосовать таким способом, необходимо подать заявку на портале госуслуг не позднее 11 марта», – отметили в Избирательной комиссии Московской области.
Там напомнили, что избиратели, у которых возникли сложности с подачей заявления на ДЭГ, могут позвонить в «Службу заботы» Мособлизбиркома по телефону 8 (800) 550-97-44.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Московской области, как и ещё в 28 регионах страны, доступно дистанционное электронное голосование. С подробной инструкцией по участию в нём можно ознакомиться по ссылке.

Также в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#подмосковье
#московская область
#дэг
#цифровизация
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Медведев обратил внимание на жуткую улыбку вдовы Навального*
Медведев: Жена Навального* ждала его смерти
22 февраля 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Юлия Навальная ждала смерти супруга, чтобы развернуть свою политическую карьеру, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его цитирует «РИА Новости».
«Посмотрите на улыбающееся, счастливое лицо вдовы Навального*. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Но это всё печально, мне кажется, совсем печально», — прокомментировал Медведев выступление Навальной на мюнхенской конференции.

Напомним, оппозиционный политик Алексей Навальный* скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщалось, что ему стало плохо во время прогулки, после чего он упал в обморок. Прибывшим на помощь медикам не удалось спасти жизнь заключённого.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#дмитрий медведев
#политика
#смерть
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Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Бундестаг проголосовал против передачи Украине крылатых ракет Taurus
22 февраля 2024, 15:09

Фото: iStock/photosvit

Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции, которым предполагалась передача крылатых дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно сообщению, в ходе заседания парламент Германии отклонил проект резолюции, который ранее предложил оппозиционный Христианско-демократический союза, о передаче ракет Taurus Украине.

Ранее немецкие оппозиционеры внесли проект резолюции, согласно которому требовалось передать Украине крылатые ракеты Taurus. Однако в правительстве Германии четко выразили позицию о неготовности поставлять Украине ракеты данного типа.

Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина имела бы возможность наносить удары вглубь России.

В начале января депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения.

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Минобороны Франции обвинило Россию в агрессии против французской армии
Министр обороны Лекорню: РФ ведет себя агрессивно против французской армии
22 февраля 2024, 13:51

Фото: istock / Olivier DJIANN

Россия агрессивно себя ведет в отношении французской армии. С таким заявлением выступил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.

«Месяц назад российская система противовоздушной обороны угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — заявил Лекорню.
Как утверждает французский министр обороны, несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, чтобы «запугать Францию».

Помимо этого, он пожаловался на участившиеся информационные атаки якобы со стороны РФ, в том числе на недавнюю кибератаку на одну из военных компаний, которая поставляет оружие Киеву. По мнению Лекорню, Москва таким образом «играет с порогами агрессивности».

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#самолёты
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#корабль
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#минобороны
#рф
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Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым
22 февраля 2024, 12:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин начал второй рабочий день в Казани со встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Беседа проходит в резиденции главы Татарстана.

Ожидается, что Путин и Минниханов по видеосвязи откроют новые соцобъекты в Казани и ознакомятся с планами создания центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и масштабирования (RnD-центр) «Сибура» в республике.

Глава государства прибыл в Казань 21 февраля, он поучаствовал в церемонии открытия «Игр будущего» и провел несколько двусторонних встреч - с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Республики Сербской.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал хамство Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#новости
#казань
#рф
#рабочий
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«Сиротские надежды бедняков»: Баранец о выборах в США и идее Медведева «дойти до Киева»
Полковник Баранец поддержал идею Медведева «дойти до Киева»
22 февраля 2024, 12:38

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что ВС РФ могут дойти до Киева. О том, реально ли стоит такая задача перед российскими войсками и позволят ли военные возможности России это осуществить, читайте в материале «Радио 1».

Россия может уничтожить армию США


Несмотря на усилия Запада, Россия может уничтожить любую армию мира, в том числе американскую. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил военный обозреватель, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Виктор Баранец.

«Есть и будет такая возможность у нас, несмотря на все злодеяния Запада. У нас есть возможность уничтожить любую армию мира, включая американскую», - выразил уверенность эксперт.

Как выборы в США отразятся на СВО


Россия должна рассчитывать только на себя. Кто бы не стал следующим президентом США, политика в отношении России останется неизменной, рассказал Баранец.

«Кто бы не пришел в Америке к власти, отношение к России не изменится, запомните. Эти ваши сиротские надежды бедняков: «Вот придет Трамп и будет все хорошо», но нет. Нам нужно думать о себе и зависеть только от себя, тщательно подбирая надежных партнеров, таких как Китай, Иран, Северная Корея, и не предавать их, тогда у нас будет все хорошо», - заключил эксперт.

Медведев назвал конечную цель СВО


Угроза существованию России исходит от Киева, так как им фактически управляют США. В связи с этим не исключено, что российским войскам придется дойти до Киева, заявил Дмитрий Медведев.

«Где остановиться? Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев.<…> Киев – русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе Соединёнными Штатами Америки», - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он также назвал киевский режим марионетками и добавил, что власти Украины не обеспокоены будущим своей страны.

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#россия
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В Киеве сделали жёсткое заявление в отношении польских фермеров
Советник Зеленского Подоляк: Протесты польских фермеров унижают украинцев
22 февраля 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Польские фермеры проводят акции протеста у границы с Украиной, в том числе для того, чтобы унизить украинцев. Об этом заявил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.
Он также упрекнул поляков в том, что они не считают противостояние украинцев с Россией «достойным делом», а напротив наносят удар соседу и союзнику в «самую болезненную точку».

«Они думают лишь о том, как самим получать доход, чтобы их семьи жили хорошо, а до украинцев им нет никакого дела», — сказал киевский чиновник в эфире телеканала ТСН.

Очевидно, глава офиса Зеленского уверен, что поляки в первую очередь должны думать о процветании Украины. По мнению Подоляка, аграрии из соседней страны сознательно предпринимают такие шаги именно для того, чтобы унизить украинцев. Напомним, что со вторника польские фермеры усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пропускные пункты на украинской границе, а также главные транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

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«Позор»: Песков прокомментировал хамство Байдена в адрес Путина
Песков назвал позорными хамские заявления Байдена в адрес Путина
22 февраля 2024, 11:18

Фото: Официальный сайт Кремля

Хамские заявления главы США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорны для самих Штатов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Однако, этот эпизод — далеко не первый раз, когда Байден неуважительно высказывает в адрес своего российского коллеги.

По словам Пескова, 81-летний Байден, декламируя подобные речи, старается быть похожим на ковбоя из голливудских фильмов, но, что не удивительно, сделать это ему не удаётся.

Спикер Кремля также отметил, что подобные заявления не могут задеть Владимира Путина. При этом, они являются стыдными и позорными для самих Соединённых Штатов.

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#джозеф байден
#дмитрий песков
#владимир путин
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