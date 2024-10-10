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«Пан или пропал»: какие проблемы ждут Зеленского из-за «плана победы»

Страна.ua: «план победы» Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы
10 октября 2024, 19:29

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы, сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на информатора среди дипломатов. Уточняется, что Зеленский очень сильно рискует с учетом текущей ситуации на фронте.


«Если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции «войны до победного конца», то это будет игра «пан или пропал». <…> Если ожидания <…> в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации», — прокомментировал дипломат.
Ранее эксперты отмечали, что Зеленский попыткой вторжения в Курскую область ускорил продвижение ВС РФ в Донбассе. ВСУ, по мнению аналитиков, не только не удержат территории в приграничье, но и полностью потеряют Донбасс.

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#россия
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Аналитик Дэвис: у Зеленского серьезные проблемы с дипломатией и фронтом
10 октября 2024, 20:03

У главы киевского режима Владимира Зеленского серьезные проблемы с фронтом и дипломатией. Об этом у себя на YouTube-канале Deep Dive заявил подполковник американских ВС в отставке Дэниэл Дэвис.
«Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что боевикам ВСУ сейчас особенно тяжело на Покровском направлении, где все чаще рвется фронт, а еще укронацисты почти в ловушке на Торецком.

«Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делают положение Украины еще более напряженным», — заключил аналитик.
Ранее сообщалось, какие проблемы Зеленскому может принести его «план победы». Политик находится в рисковом положении.

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Глава СФ Матвиенко: Москву не интересует, состоится ли второй саммит по Украине
10 октября 2024, 19:27

Фото: сайт Кремля

Москве неинтересно, состоится ли второй саммит по Украине, потому что на подобного рода мероприятиях не обсуждают переговоры или завершение противостояния. Об этом в беседе с журналистами заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко.
«Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит — мы в таких сходках участвовать не будем», — пояснила Матвиенко.
Она добавила, что цель таких саммитов — пропиариться, чтобы «быть на плаву». К слову, перед первым «саммитом мира» в Бюргенштоке в июне, событие назвали «слетом любителей устриц».

Первый саммит по Украине в конце июня закончился позором, некоторые представители политической элиты покидали его задолго до окончания. Событие посчитали бессмысленным из-за отсутствия России.

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Пентагон обозначил приоритеты США в конфликте на Украине
Пентагон обозначил приоритетом США в конфликте на Украине вооружение ВСУ
10 октября 2024, 19:09

Фото: istockphoto/icholakov

Главным приоритетом Вашингтона в украинском кризисе остаются оружейные поставки киевскому режиму, поскольку американская сторона не видит возможности урегулировать ситуацию с помощью дипломатии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны США. В ведомстве считают, что дипломатия должна уважать независимость и территориальную целостность республики.
«…И поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования. До тех пор нашим приоритетом остается предоставление Украине необходимой поддержки для самообороны», — прокомментировали в Пентагоне.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Киеву затягивают украинский кризис. Как отмечалось, грузы подобного рода будут законной целью для ВС РФ.

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Жительница курского села рассказала, как ВСУ целенаправленно сожгли ее дом
10 октября 2024, 19:02

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Жительница села Любимовка Курской области сообщила, что боевики ВСУ целенаправленно атаковали дронами дома мирных жителей. Об этом информирует ТАСС.
Наталья рассказала, что ее дом атаковали сразу несколько беспилотников. Со второго удара БПЛА загорелась крыша домовладения.

Вечером того же дня дом женщины атаковали еще два дрона, из-за попадания которых строение снова загорелось. К тому моменту Наталья и другие жители успели спрятаться.

Уточняется, что пятый беспилотный летательный аппарат противник запустил в надворные постройки, которые были полностью уничтожены. Наталья заключила, что из-за ​действий украинских военных сгорела вся улица, где она жила.

Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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Появились подробности удара ВС РФ по «морскому экспрессу» НАТО в порту под Одессой
«ВХ»: армия России нанесла удар по «морскому экспрессу» НАТО под Одессой
10 октября 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Армия России нанесла удар по «морскому экспрессу» НАТО в порту Ильичевск в Одесской области. Подробности приводит Telegram-канал «Военная хроника».
«Контейнеровоз Shui Spirit стал третьим судном, подвергшимся высокоточным ударам ВС РФ, за несколько дней. Сегодня ночью ракеты комплекса "Искандер-М" поразили важный для ВСУ груз — зенитно-ракетные средства с боекомплектами и, вероятно, арсенал для реактивной артиллерии», — говорится в сообщении.

Такое предположение авторы сделали из-за мощной вторичной детонации.

Таким образом, по данным канала, ВС РФ уничтожили выгруженное на четвёртый причал снаряжение, сам контейнеровоз и два катера морской охраны пограничной службы Украины.

В последние недели армия России интенсивно наносит удары по судам, которые подвозят западное вооружение на Украину.

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Аналитик Леонков: Истребители Mirage 2000 не станут сложными целями для ВС РФ
10 октября 2024, 18:56

Фото: iStock/phaisarn2517

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что французские истребители Mirage 2000, которые должны быть поставлены Украине в 2025 году, не станут сверхсложными целями для ВКС РФ и систем ПВО России.
«Сам по себе самолёт — четвёртого поколения, но он не является сверхсложной целью ни для нашей тактической авиации самолётов Су-35, Су-30, ни для комплексов противовоздушной обороны, таких как «Тор-М2», Бук-М2, «Бук-М3», С-300В4 и С-400», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Леонкова.

До этого исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН совместно с Балтийским федеральным университетом и российской компанией «Р-сенсор» создали систему дронов для разведки нефти и газа.

«Нам удалось повысить эффективность разведки полезных ископаемых с помощью комплекса, состоящего из автономных сейсмодатчиков, нескольких типов беспилотников для мониторинга местности и доставки оборудования. Причем в нашей системе операторы, дроны и сенсоры взаимодействуют друг с другом в режиме реального времени по беспроводной связи», – объяснил в беседе с Газета.ру директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин.

Ранее сообщалось, что Франция намеревается поставить Украине новые истребители Mirage 2000, оснащённые ракетами класса «воздух-земля».

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Экс-полковник СБУ Стариков заявил о кризисе у ВСУ на пяти направлениях
10 октября 2024, 18:40

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ испытывают проблемы сразу на пяти направлениях ЛБС, что может привести к прорыву фронта. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время — ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала (у ВСУ – ред.) был кризис на одном направлении, через месяц — на двух, а сейчас — на пяти направлениях», — рассказал Стариков в интервью на YouTube-канале «Черный лебедь».

Он также отметил, сложная обстановка для ВСУ складывается и в Запорожской области. Кроме того, по его словам, пока неясно, где именно формируется главный удар.

Стариков пояснил, что российские бойцы, применяя новую тактику, ищут возможности для взятия ВСУ в окружение для прорыва украинской обороны.

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Раскрыты планы Великобритании по Украине
The Times: командование Британии хочет отправить военных на Украину
10 октября 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Военачальники Соединенного Королевства хотят отправить на Украину своих инструкторов, чтобы те обучили местных новобранцев. Об этом пишут обозреватели издания The Times, ссылаясь на британский генералитет.
Планируется, что такие шаги ускорят и удешевят подготовку боевиков ВСУ, отмечают собеседники газеты.

«Там мы могли бы обучать [новобранцев ВСУ] быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — сказал один из экспертов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал, что Британия в год тратит на помощь Украине три миллиарда фунтов стерлингов. Другие участницы альянса, по словам генсека НАТО, оказывают Киеву не меньшую поддержку.

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«ЦРУ или МИ-6»: стало известно, когда Зеленский сбежит с Украины
Аналитик Макгрегор: Зеленский убежит с Украины, когда ему прикажут ЦРУ или МИ-6
10 октября 2024, 18:13

Глава киевского режима Владимир Зеленский сбежит с Украины, когда ему прикажут это сделать МИ-6 или ЦРУ. Однако до этого момента он будет отыгрывать свою роль, поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive.
«Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников», — прокомментировал собеседник.
По мнению аналитика, экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, будет жить в роскоши до конца своих дней, а от республики останутся одни руины.

«Это просто трагедия», — заключил эксперт.
Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку отменил выборы в связи с военным положением. По конституции Украины, после истечения президентских полномочий власть принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде.

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#украина
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#россия
#война
#сво
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