«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы, сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на информатора среди дипломатов. Уточняется, что Зеленский очень сильно рискует с учетом текущей ситуации на фронте.
«Если Зеленский будет и далее настаивать на своей позиции «войны до победного конца», то это будет игра «пан или пропал». <…> Если ожидания <…> в очередной раз не оправдаются, а ситуация на фронте для ВСУ еще более ухудшится, то к Зеленскому возникнет очень много вопросов и внутри страны, и за ее пределами относительно адекватности оценки ситуации», — прокомментировал дипломат.Ранее эксперты отмечали, что Зеленский попыткой вторжения в Курскую область ускорил продвижение ВС РФ в Донбассе. ВСУ, по мнению аналитиков, не только не удержат территории в приграничье, но и полностью потеряют Донбасс.
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