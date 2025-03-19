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Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Об этом заявил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.
По мнению эксперта, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут использовать военный контингент как провокацию в отношении РФ.
Аналитик добавил, что французские и британские власти рассчитывают на вмешательство лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в том случае, если солдаты Североатлантического альянса попадут под огонь, что приведет к срыву мирного процесса.
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«План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — пояснил Слебода.
Аналитик добавил, что французские и британские власти рассчитывают на вмешательство лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в том случае, если солдаты Североатлантического альянса попадут под огонь, что приведет к срыву мирного процесса.
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Екатерина Коршунова