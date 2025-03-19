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В США раскрыли план Франции и Британии по срыву мирной сделки по Украине

Аналитик Слебода: Макрон и Стармер могут отправить миротворцев для срыва сделки
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Об этом заявил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.
По мнению эксперта, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут использовать военный контингент как провокацию в отношении РФ.

«План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — пояснил Слебода.

Аналитик добавил, что французские и британские власти рассчитывают на вмешательство лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в том случае, если солдаты Североатлантического альянса попадут под огонь, что приведет к срыву мирного процесса.

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Пленный рассказал, как ВСУ забрасывали в Курскую область заключенных
Пленный Рост: украинские военные забрасывали в Курскую область роты уголовников
19 марта 2025, 08:28

Фото: iStock/N-sky

Василий Рост, взятый в плен в Курской области, поделился шокирующими подробностями о формировании рот из заключенных, которые были отправлены на фронт. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, киевское командование использовало осужденных для формирования военных подразделений, которыми также командовали уголовники.

«В тюрьме был, из тюрьмы забрали. Нас собрали всем лагерем в актовом зале. Здоровые в одну сторону, больные — в другую. Дали бумажечку, расписывайся, и пошел дальше», — рассказал он о процессе набора.

Военный отметил, что мнение заключенных не спрашивали, а решение принимала администрация. После краткого обучения на полигоне в Харьковской области и в лесах Сумской области рота была направлена в Курскую область. Рост отметил, что его задача заключалась в окопании и минировании местности.

«Я даже не знал, что я иду на Курск. Узнал об этом только когда попал в плен», — добавил он.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди.

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#всу
#минобороны
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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 57 БПЛА ВСУ
19 марта 2025, 07:59

Фото: iStock/sommersby

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 57 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
Согласно официальным данным, наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Курской областью, где было уничтожено 35 беспилотников. В Орловской области были перехвачены 13 аппаратов, а над акваторией Азовского моря — семь. Кроме того, один БПЛА был сбит над Тульской областью и еще один — над Брянской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне, решил сбежать из армии и сдался российским войскам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#всу
#пво
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Стало известно о заживо сгоревшей из-за удара ВСУ семье с ребенком
РИА Новости: В Судже из-за удара сил ВСУ по машине сгорела семья с ребенком
19 марта 2025, 07:19

Фото: iStock/trikolor

ВСУ атаковали машину с мирными жителями в Судже, и семья с ребенком сгорела заживо, рассказала жительница города Светлана в беседе с РИА Новости. На глазах у людей украинский дрон подбил автомобиль, выезжавший в сторону Курска.
«Били украинские дроны (...) На наших глазах подбили машину, где сгорела семья: муж, жена и ребенок», — поделилась жительница.
Светлана также вспомнила, что перед освобождением Суджи в последние дни гремели сильные удары. Так, 8 марта ракета упала в 70 метрах от ее дома, когда она со всей семьей была на улице.

«Как мы не погибли — я не знаю», — призналась собеседница РИА Новости.
Ранее сообщалось, что работу нефтеперекачивающей станции «Кавказская» под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов ВСУ. Всех работников успешно эвакуировали, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.

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#автомобиль
#дрон
#ракета
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Работу нефтебазы под Краснодаром приостановили из-за пожара после атаки дронов
Оперштаб: На Кубани прекратили работу нефтебазы из-за атаки БПЛА ВСУ и пожара
19 марта 2025, 07:08

Фото: iStock/NiseriN

Нефтеперекачивающая станция «Кавказская» в Краснодарском крае пострадала от атаки дронов ВСУ. Один из сбитых беспилотников рухнул на трубопровод между резервуарами, вызвав пожар и остановку работы предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе местного оперативного штаба.
Станция входит в систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Хотя работу предприятия пришлось остановить, пострадавших не было: 30 работников успешно эвакуировали.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности, на месте к ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 45 единиц специальной техники.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На тот момент еще не было официальных сведений о серьезности последствий нападения БПЛА.

В ночь с 18 на 19 марта стало известно, что самолёт «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва–Новокузнецк, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Экипаж подал сигнал тревоги из-за треснувшего лобового стекла после вылета из Москвы.

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Солдат ВСУ рассказал о хитром способе сбежать на сторону России
Военнопленный Чумарный: переоделся в гражданского, чтобы скрыться от ВСУ
19 марта 2025, 06:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Чумарный, проходивший службу в 225-м штурмовом батальоне, решил сбежать из армии и сдался российским войскам. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, он провел десять дней в укрытии у местных жителей в деревне Дачное, ожидая прихода российских сил.

Чумарный рассказал, что, переодевшись в гражданскую одежду, он опасался быть принят за военного и подвергнуться нападению со стороны своих же. Местные жители оказали ему помощь, предоставив еду и воду, и заверили, что информация о жестоком отношении российских войск к пленным не соответствует действительности.

«На протяжении десяти дней я прятался в подвале вместе с местными жителями. Мы не могли высунуться из-за обстрелов с украинской стороны», — отметил Чумарный.

Когда российские войска прибыли в деревню, он добровольно сдался, объяснив свою ситуацию По словам военнопленного, российские солдаты встретили его без агрессии.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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