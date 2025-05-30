Медведев высмеял стремление Зеленского к переговорам
Дмитрий Медведев объяснил стремление Владимира Зеленского к прямым переговорам с президентами России и США желанием укрепить свою личную власть и легитимность.
Он считает, что украинский лидер ищет способы удержаться у власти, обеспечив себе «мощную легитимацию» за счет авторитета лидеров других стран.
По мнению Медведева, еще одной целью Зеленского является попытка «отложить выборы» в условиях продолжающегося конфликта. Эти переговоры могут быть представлены как необходимость сохранения стабильности и единства страны, что позволит избежать проведения выборов в ближайшем будущем.
Ранее украинская делегация уже предлагала организовать личную встречу Зеленского с президентом России, а также трехсторонние переговоры с участием американского лидера. Однако эти предложения не получили поддержки и были отклонены российской стороной, которая настаивает на предварительной подготовке.
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