Медведев высмеял стремление Зеленского к переговорам

30 мая 2025, 18:17

Медведев: Зеленский требует личной встречи с Путиным, чтобы отсрочить выборы

Дмитрий Медведев ( Фото: www.kremlin.ru)

Дмитрий Медведев объяснил стремление Владимира Зеленского к прямым переговорам с президентами России и США желанием укрепить свою личную власть и легитимность.