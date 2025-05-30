Политолог Орлов: Украина совершает безумные действия
Украина идёт на безумные поступки, стараясь максимально отличаться от России. Так считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«Мне кажется, не следует уже сильно удивляться тому, что делает Киев. Бывший президент Украины Леонид Кучма ещё в 2003 году выпустил книгу «Украина — не Россия». Она стала идейной программой, суть которой — максимально разорвать историческую многовековую связь на русских землях», — рассказал Орлов в беседе с RT.
Он отметил, что со временем эти идеи перешли на стадию «Украина — это анти-Россия». Киев разорвал с Москвой экономическую, культурную, языковую и религиозную связи, что является безумием.
Орлов напомнил, что на Украине в другое время начали праздновать Рождество, не отмечают День Победы в ВОВ и день защиты детей.
Тем временем обозреватель argumenti.ru пишет, что большое число уехавших в Европу украинцев занимаются проституцией. Например, в Швеции украинские беженки все больше ассоциируются именно с проституцией.
«Конечно, некоторые говорят, что большинство беженцев с Украины в Европе с трудом сводят концы с концами в экономическом плане и вынуждены заниматься разного рода непрестижными делами, к числу которых относится и проституция. И украинцы, чтобы удержаться на плаву, идут в занятия, граничащие с криминалом», — говорится в статье.
Также отмечается, что почти половину проституток в борделях Берлина составляют украинки.