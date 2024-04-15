В Грузии начались массовые столкновения протестующих с полицией

Фото: istock / Derek Brumby
В Тбилиси у здания парламента Грузии проходит митинг против принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие решили начать потасовку с правоохранителями после того, как сотрудники полиции не позволили им обойти здание парламента и сделать символический круг.
После силовики начали задержания. Как заявил местным СМИ представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе, задержали четвертых человек. Купатадзе не уточнил, по какой статье произошло задержание участников митинга.
Днем 15 апреля в парламенте Грузии во время обсуждения спорного закона об иноагентах произошёл конфликт. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил депутата Мамуку Мдинарадзе, исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
После силовики начали задержания. Как заявил местным СМИ представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе, задержали четвертых человек. Купатадзе не уточнил, по какой статье произошло задержание участников митинга.
Днем 15 апреля в парламенте Грузии во время обсуждения спорного закона об иноагентах произошёл конфликт. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил депутата Мамуку Мдинарадзе, исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
Алина Юрчак