Антонов прокомментировал обмен заключенными между Россией и НАТО

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обмен заключенными между Российской Федерацией и странами НАТО, который состоялся недавно, в том числе США, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы.
1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
По его словам, Вашингтон продолжает ультимативно требовать от России «изменить поведение» в угоду своим эгоистическим установкам.
Ранее российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали подробности о своем аресте. По словам Анны, решение об их аресте приняли не только спецслужбы, но и политическое руководство страны. Супруги добавили, что не сомневались в том, что на родине делается все возможное, чтобы вернуть семью в Россию в полном составе.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ.
Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, Вашингтон продолжает ультимативно требовать от России «изменить поведение» в угоду своим эгоистическим установкам.
Ранее российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали подробности о своем аресте. По словам Анны, решение об их аресте приняли не только спецслужбы, но и политическое руководство страны. Супруги добавили, что не сомневались в том, что на родине делается все возможное, чтобы вернуть семью в Россию в полном составе.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ.
Детям освобожденных российских разведчиков предрекли фантастические дни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова