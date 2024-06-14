Фото: сайт Кремля
Украинский президент Владимир Зеленский в настоящее время «никто и звать его никак». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик назвал главу киевского режима узурпатором, захватившим власть в стране, и превратившим в заложников всех жителей Украины, передаёт РИА Новости.
По его словам, Зеленский каждый день посылает украинских солдат на смерть, не имея на это никаких прав. По мнению заместителя председателя Совбеза, лидера киевского режима в скором времени ждёт либо справедливый суд, либо расправа толпы. Сама же Украина неуклонно движется к капитуляции, уверен Медведев.
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«Его приказы не должны никем исполняться, ведь срок его президентских полномочий скоро месяц как истёк», — подчеркнул Медведев.
По его словам, Зеленский каждый день посылает украинских солдат на смерть, не имея на это никаких прав. По мнению заместителя председателя Совбеза, лидера киевского режима в скором времени ждёт либо справедливый суд, либо расправа толпы. Сама же Украина неуклонно движется к капитуляции, уверен Медведев.
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Александр Бойцов