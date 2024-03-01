Пискарев: ГД обратится к Бундестагу с вопросом о переговорах их офицеров

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Государственная дума обратится к Бундестагу с вопросом о переговорах немецких офицеров об атаке на Крымский мост, об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своём Telegram-канале.
«Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России», — прокомментировал ситуацию Пискарев.
Он также призвал немецкое руководство перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага.
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