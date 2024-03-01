Песков жёстко ответил на заявление главы Пентагона Остина о конфликте с Россией

Фото: сайт Кремля
Глава Пентагона генерал Ллойд Джеймс Остин позволил себе на редкость безответственные слова, говоря о прямом столкновении России и НАТО в случае поражения Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной встрече с журналистами он отметил, что в последние дни подобных опрометчивых высказываний от западных политиков приходится слышать немало. Достаточно вспомнить воинственные высказывания президента Франции Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину. По словам политика Марин Ле Пен, французский лидер «вдруг вообразил себя военачальником».
По словам представителя Кремля, такие речи ещё раз характеризуют мировоззрение НАТО и говорят о том, что Запад уже де-факто считает Украину своей территорией. Что касается необдуманных слов Остина, то они ведут к ещё большему нагнетанию напряжённости, хотя, нагнетать, казалось бы, дальше некуда, заключил Дмитрий Песков.
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«Раньше подобные заявления звучали из европейских столиц, теперь вот мы слышим из-за океана», — прокомментировал ситуацию Песков.
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Александр Бойцов