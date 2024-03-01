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Песков жёстко ответил на заявление главы Пентагона Остина о конфликте с Россией

Песков назвал безответственными слова Остина о столкновении НАТО с Россией
01 марта 2024, 13:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Пентагона генерал Ллойд Джеймс Остин позволил себе на редкость безответственные слова, говоря о прямом столкновении России и НАТО в случае поражения Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На традиционной встрече с журналистами он отметил, что в последние дни подобных опрометчивых высказываний от западных политиков приходится слышать немало. Достаточно вспомнить воинственные высказывания президента Франции Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину. По словам политика Марин Ле Пен, французский лидер «вдруг вообразил себя военачальником».

«Раньше подобные заявления звучали из европейских столиц, теперь вот мы слышим из-за океана», — прокомментировал ситуацию Песков.


По словам представителя Кремля, такие речи ещё раз характеризуют мировоззрение НАТО и говорят о том, что Запад уже де-факто считает Украину своей территорией. Что касается необдуманных слов Остина, то они ведут к ещё большему нагнетанию напряжённости, хотя, нагнетать, казалось бы, дальше некуда, заключил Дмитрий Песков.

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Париж испугался предупреждения Путина, считает Пушков
Пушков: Париж передумал посылать войска на Украину после слов Путина
01 марта 2024, 14:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, которое он озвучил в ходе своего послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД республики Стефан Сежурне заявил, что французкие войска не появятся на Украине. Об этом написал сенатор Алексей Пушков.
Напомним, 29 февраля Путин заявил, что все действия стран Запада, предпринимаемые против России, грозят конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит гибелью цивилизации. В частности, он напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину. Уже 1 марта Сежурне заявил, что Франция не отправит свои войска на Украину. По его словам, французы не будут умирать за Украину.

Пушков предполагает, что в руководстве Франции произошел раскол.

«Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа. И вот уже глава МИД Франции, известный своей близостью к премьеру, заявляет, что «французы не будут умирать за Украину». А кто в таком случае будет? Может быть, Стубб заявит, что финны будут умирать за Украину? Что прям рвутся? Или эстонцы с латвийцами?» — рассуждает Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что фраза главы МИД Франции является знаковой. Пушков подчеркнул, что все страны НАТО должны ответить е на вопрос: будут ли их солдаты умирать за Украину?

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Песков предупредил о соблюдении закона в день похорон Навального*
Песков: участники несанкционированных акций понесут ответственность по закону
01 марта 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Любые несанкционированные митинги являются нарушением законодательства, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, приводит его слова информационное агентство ТАСС.
Спикер Кремля почеркнул, что существует закон, и его нужно исполнять, поэтому любые призывы сторонников Навального* незаконны. Те, кто примет участие в таких собраниях будут привлечены к ответственности в рамках законодательства, отметил Песков.

Оппозиционер Алексей Навальный* скончался 16 февраля в одной из колоний на Ямале, в которой отбывал наказание. Управление ФСИН по региону сообщило, что заключенному резко стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, упал и умер.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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Президент Молдавии Санду: Публикации о Приднестровье — «российская страшилка»
Президент Молдавии Санду заявила о давлении со стороны РФ через Приднестровье
01 марта 2024, 13:13

Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока

Россия использует Приднестровье в качестве инструмента давления на Молдавию. Об этом заявила президент республики Майя Санду.
Некоторые молдавские СМИ накануне съезда в Тирасполе писали о том, что на нем будет принято обращение к Москве о присоединении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к Российской Федерации. Эта информация не подтвердилась: власти ПМР обратились к Москве за помощью в связи с экономической блокадой, осуществляемой Молдавией.

В интервью телеканалу JurnalTV Санду назвала эти публикации «российской страшилкой» и обвинила РФ в распространении информации с целью запугать молдаван. По её словам, в настоящее время Россия ничего не может сделать в Приднестровье, но активно распространяет слухи о возможной аннексии региона.

Приднестровский съезд депутатов всех уровней 28 февраля обратился к России с просьбой защитить Приднестровье в условиях «усиления экономического давления со стороны Молдовы». Также парламентарии обратились в ОБСЕ, СНГ, Европейский парламент, международный комитет Красного Креста и к генсеку ООН с призывом «повлиять на власти Молдовы» и остановить развязанную ими «экономическую войну».

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#президент
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«Французы не будут умирать за Украину»: Франция не отправит военных в Киев
В МИД Франции заявили, что Париж не отправит войска на Украину
01 марта 2024, 12:26

Фото: iStock/e-crow

Франция не отправит свои войска на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос радиослушателя, который напомнил, что французы избрали президентом Эммануэля Макрона, а не Владимира Зеленского.
«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент», — заявил Сежурне.

При этом он подчеркнул, что Париж работает над исключением войны, и не хочет добавлять беспокойство французам.

Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

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#париж
#операции
#макрон
#шольц
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Рогов: Остин напоминает маньяка, который одержим идеей уничтожить мир
01 марта 2024, 11:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны США Ллойд Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей полного уничтожения всего мира. Такое мнение высказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, Остин заявлял, что в случае поражения Украины в конфликте НАТО вступит в борьбу с Россией.

«Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах. Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне», — заявил Рогов РИА Новости.

Другого объяснения заявлениям Остина Рогов не нашел, отметив «безумные русофобские действия» элит Запада, которые, по его словам, готовы пытаться удержаться у власти даже ценой конфликта мирового масштаба, забыли об инстинкте самосохранения.

Однако Рогов отметил, что на Западе есть и другие чиновники, которые понимают, что конфликт с Россией не приведет ни к чему хорошему.

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Начальник штаба армии США Джордж дал оценку российским военным
Начальник штаба армии США Джордж призвал избегать недооценки российских военных
01 марта 2024, 11:17

Фото: istockphoto/zim286

Российских военных ни в коем случае не стоит недооценивать. Неверный подход к оценке военного потенциала противника — это не то, с чего следует начинать противостояние.
Об этом заявил начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, выступая на форуме военных журналистов в Вашингтоне. Его слова приводит издание The Military Watch Magazine. Американский военачальник отметил успехи России в укреплении и развитии оборонно-промышленного комплекса страны. С ним полностью согласилась министр Армии США Кристин Элизабет Вормут.

«Россия доказала, что ей по силам восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции», — сказала она.

Генерал Джордж также указал на способность российских войск быстро «адаптироваться и учиться». В качестве примера он привёл успехи солдат ВС РФ в использовании беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

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#солдат
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Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины
01 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto/zabelin

Армия Соединённого Королевства во время подготовки солдат своих Вооружённых сил делает акцент на ведении позиционной войны. Это стало происходить после того, как командование обратило внимание на ход боевых действий на Украине.
Об этом пишет новостной портал Business Insider. Автор публикации обратил внимание, что британские солдаты стали уделять больше внимания «окопной войне», наблюдая за тем, что происходит во время украинского конфликта. Предыдущие методы ведения боевых действий устарели, говорит обозреватель, цитируя офицеров Вооружённых сил Великобритании.

Казалось, что окопная война осталась в прошлом, на полях Первой мировой, рассуждает далее автор материала. Однако сражения на Украине и особенно успешное отражение войсками РФ украинского контрнаступления показали её эффективность. Журналист отмечает, что военные других стран Североатлантического альянса также углубили подготовку именно к такому типу наземных боёв.

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Шольц объяснил свой отказ передавать Taurus Украине
Шольц: Taurus может бить по целям в Москве
01 марта 2024, 10:22

Фото: сайт Кремля

Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как они могут поражать цели в Москве. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«У (ракеты. — ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — сказал он на встрече с жителями Дрездена.

По его словам, для контроля над использованием дальнобойных ракет Taurus необходимо будет отправить на Украину немецких военных, однако Шольц подчеркнул, что такое развитие событие полностью исключено.

«Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — заключил Шольц.

Накануне Шольц уже заявлял, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus. Он также строго подчеркнул, что это решение — окончательное.

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#развитие
#ракеты
#шольц
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Politico: Слова Макрона об отправке войск на Украину только навредили Киеву
01 марта 2024, 09:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск НАТО на Украине, пытался консолидировать усилия Запада по поддержке Украины. Однако на деле его слова только навредили Киеву.
Как сообщает издание Politico, ссылаясь на неназванных французских политиков, Макрон в своём воинственном выступлении также рассчитывал послать России «сильный стратегический сигнал». Однако автор материала пишет, что планы французского лидера своими высказываниями дать «твёрдое предупреждение Кремлю» потерпели полный крах, а по сути — привели к противоположному результату.

В публикации подчёркивается, что слова французского президента и последовавшая затем реакция его союзников, напротив, обнажили раскол и разногласия в стане западных политиков по поводу дальнейшей поддержки Украины. В заключение автор статьи отметил, что на Западе и так уже появились сомнения в оправданности дальнейшей помощи Киеву и возможности его победы, а слова Макрона о необходимости направить туда солдат могут ещё больше подорвать его поддержку.

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