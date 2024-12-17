Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо предпринять все меры для ликвидации заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которыми является военно-политическое руководство Украины. Об этом информирует РИА Новости.
В Москве произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант, начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, а также его помощник. Следственный комитет инициировал уголовное дело по нескольким статьям, включая теракт. Одной из основных версий рассматривается версия о диверсии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На заседании Госдумы 17 декабря депутаты почтили память Кириллова минутой молчания.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Киев в убийстве Кириллова и заявил, что украинское политическое руководство «ждет неизбежного возмездие». Он добавил, что попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии и сеять страх обречены на провал. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг обвинения в причастности Киева к убийству генерала.
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Дарья Осипова