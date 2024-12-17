Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте

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В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии до двух километров. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Одна из местных жительниц, проживающая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук был настолько громким, что разбудил её около шести утра.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.
Ранее очевидцы рассказали, что ударная волна от взрыва была настолько сильной, что затрясло соседние дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.
Ранее очевидцы рассказали, что ударная волна от взрыва была настолько сильной, что затрясло соседние дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова