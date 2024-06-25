Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ

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РФ ограничивает доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза со своей территории. Об этом говорится в сообщении МИД России.
В список иностранных СМИ, которым ограничат доступ в России, попали: немецкие Spiegel, Zeit, испанская El País, итальянская La Repubblica, французские Le Monde, Liberation, а также общеевропейские Politico и EUobserver.
В российской внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва пересмотрит свои ограничения, если Брюссель снимет санкции в отношении российских средств массовой информации.
Ранее сообщалось, что Европейский союз с 25 июня этого года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества. Под ограничения попала деятельность РИА Новости и «Известий». Также санкции затронут «Российскую газету».
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В российской внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва пересмотрит свои ограничения, если Брюссель снимет санкции в отношении российских средств массовой информации.
Ранее сообщалось, что Европейский союз с 25 июня этого года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества. Под ограничения попала деятельность РИА Новости и «Известий». Также санкции затронут «Российскую газету».
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Екатерина Коршунова