Медведев заявил, что участникам СВО надо идти до Одессы и Киева

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна приобрести «открыто экстерриториальный характер»
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Медведев отметил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий.
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. По его словам, нужно исполнить то, что начальник генерального штаба пообещал президенту России Владимиру Путину.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева», — заявил он.
До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. По его словам, нужно исполнить то, что начальник генерального штаба пообещал президенту России Владимиру Путину.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова