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Военные ВС РФ с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили на территории Курской области бронетехнику противника. Соответствующие кадры опубликовало МО РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что была уничтожена боевая машина пехоты Bradley американского производства, боевая бронированная машина «Казак», бронетранспортер, а также боевая машина пехоты ВСУ.
Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова