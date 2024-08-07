Посол Мирошник назвал Украину загнанным шакалом

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Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина представляет собой «загнанного шакала». Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени «загнанный шакал», который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права», — пояснил Мирошник.
По его словам, Киев поджимают с разных сторон на тему выхода на переговоры, поэтому сейчас Украина будет искать различные возможности для провокаций.
Он добавил, что в классическом варианте военных действий Украина проигрывает, поэтому они будут искать любые лазейки, через которые попытаются воздействовать на общественное сознание.
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей. Боевики применяют не только вооружение, но и запускают фейки, чтобы посеять панику среди мирного населения.
Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова