Медведев заявил о необходимости наращивать производство беспилотников

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России необходимо наращивать производство беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Дмитрия Медведева, оборонно-промышленный комплекс будет наращивать производство дронов под контролем министерства обороны РФ. Он также указал, что оборотной стороной использования беспилотников является контрбатарейная борьба, в том числе радиоэлектронная борьба (РЭБ). Средства РЭБ — очень сложные устройства, которые слабо защищены и их легко вывести из строя. Их производству и совершенствованию также будет уделено пристальное внимание, заключил Дмитрий Медведев.
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Александр Бойцов