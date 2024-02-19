Медведев заявил о необходимости наращивать производство беспилотников

В Германии сообщили, что приняли к сведению слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о применении всего арсенала России по Берлину, об этом сообщил сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.