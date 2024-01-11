Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин пообещал посетить Курильские острова. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока, которая проходит в Хабаровске.
Напомним, что 11 января Путин прибыл с рабочим визитом в Хабаровский край. В ходе посещения региона глава государства проведёт совещания по развитию дальневосточных городов. Также у него запланирована встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.
В рамках встречи с местными предпринимателями Путин обсуждает перспективы развития бизнеса в регионе.
Кроме того, в планах у российского лидера посещение местной мультипликационной студии, в которой он обсудит с руководством создание креативных кластеров.
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Анастасия Чинкова