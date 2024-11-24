Медведев заявил о сохранении цели развития России

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Россия выполнит свои социальные обязательства перед гражданами, несмотря на увеличение военных расходов, цели развития страны сохраняются. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, сообщает РИА Новости.
По его словам, бюджет выполняет все обязательства, которые были до начала специальной военной операции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общие расходы федерального бюджета на оборону незначительны и немного превышают 8% ВВП России с учетом трат на все военные цели и безопасность.
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«Государственный бюджет – и в этом социальная цель государства – он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны», – отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общие расходы федерального бюджета на оборону незначительны и немного превышают 8% ВВП России с учетом трат на все военные цели и безопасность.
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Александр Климов