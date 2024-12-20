Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х обвинил власти Украины в безумии, комментируя пост Владимира Зеленского о «принуждении России к миру».
Украинский лидер написал, что в ходе заседания Евросовета обсуждались гарантии безопасности для Украины. По его словам, вместе с США Европа якобы может оказать давление на Россию, чтобы добиться «реального мира».
Малинен в ответ на это отметил, что уровень безумия в украинском правительстве и в европейском руководстве непостижим.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Украина выдвигает какие-то требования, которые не являются переговорами и не ведут к ним. Украинская сторона вообще не считает возможным проведение переговоров. Глава государства напомнил, что Киев ввёл на них законодательный запрет.
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Малинен в ответ на это отметил, что уровень безумия в украинском правительстве и в европейском руководстве непостижим.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Украина выдвигает какие-то требования, которые не являются переговорами и не ведут к ним. Украинская сторона вообще не считает возможным проведение переговоров. Глава государства напомнил, что Киев ввёл на них законодательный запрет.
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Анастасия Чинкова