Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Медведев жёстко высказался о «возвращении немецких танков на русскую землю»

Медведев жёстко высказался о «возвращении немецких танков на русскую землю»

Медведев жёстко высказался после статьи Bild о танках ФРГ в России
09 августа 2024, 21:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на новость немецкого издания об использовании украинскими войсками военной техники ФРГ на территории России. Соответствующий пост он опубликовал в англоязычном аккаунте в соцсети X.


Ранее издание написало, что в Курской области были замечены как минимум три немецких БМП Marder, переданных Украине. Глава комитета по обороне Бундестага ФРГ Маркус Фебер попытался оправдать использование ВСУ немецкого вооружения, заявив, что после передачи Киеву это оружие становится украинским.

Медведев, в свою очередь, заявил, что газета с гордостью написала о «возвращении немецких танков на русскую землю». Но Россия не допустит этого и сделает все для того, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики перед Рейхстагом в Берлине.

Читайте также:

Германия прокомментировала новости о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области

В Германии выяснили, станет ли атака ВСУ на Курскую область переломным моментом

В Германии предрекают конец режиму Зеленского
#дмитрий медведев
#германия
#россия
#украина
#всу
#оружие
Мировая угроза: безрассудные действия Украины опасны не только для Курской АЭС
Гатилов: безрассудные действия ВСУ угрожают Курской АЭС и атомной отрасли мира
09 августа 2024, 22:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Безрассудные действия Украины угрожают не только Курской АЭС, но и всей мировой атомной энергетике. Об этом заявил постпред России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Читайте также:

Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона

Несколько храмов Курской епархии повреждены прицельными ударами ВСУ

ВСУ получили доступ к камерам видеонаблюдения в Курской области
#украина
#аэс
#энергетика
#опасность
#россия
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилась информация о готовящемся в Сербии госперевороте
Вучич: Россия передала данные о готовящемся в Сербии госперевороте
09 августа 2024, 22:03

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Россия проинформировала власти страны о готовящихся массовых беспорядках, организованных странами Запада. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Глава государства подчеркнул, что информация передана в пятницу по официальным каналам. В настоящее время Агентство безопасности и информации Сербии, а также другие ведомственные структуры разбираются с полученными данными и проводят необходимые проверки.

Месяцем ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз не имеет права требовать от страны введения санкционных ограничений в отношении России. После он заявил о праве Сербии самостоятельно выбирать себе друзей.

Читайте также:

Вучич заявил об отсутствии поводов для введения санкций против России

Вучич заявил о подготовке Запада к прямому военному конфликту с Россией

Sohu: Глава МИД РФ Лавров проучил Сербию за обман России
#сербия
#россия
#митинг
#акции
#протесты
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пентагоне рассказали о новом пакете помощи Украине
Пентагон: радары, боеприпасы и Javelin’ы вошли в новый пакет помощи Украине
09 августа 2024, 21:16

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне озвучили состав нового пакета военной помощи Украине.
Отмечается, что в него войдёт техника на общую стоимость 125 миллионов долларов. Пакет включает в себя многоцелевые радары, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger, системы противодействия танкам Javelin и АТ-4, ракеты с Tow и санитарные машины.

Также в оборонном ведомстве добавили, что украинская армия получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.

Ранее посольство Нидерландов на Украине сообщило, что удары ВСУ американскими истребителями F16 по территории России соответствуют Уставу ООН.

Читайте также:

Спасти репутацию Сырского: в США указали на истинные причины атаки ВСУ под Курском

В США заявили, что Киев теряет западную технику под Курском на фоне общего истощения ВСУ

Трамп: США на грани катастрофы из-за потери уважения мировых держав
#пентагон
#сша
#украина
#помощь
#техника
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Перенджиев раскрыл пользу Сырского для Запада
09 августа 2024, 18:57

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что главком ВСУ Александр Сырский нужен Западу для ведения с Россией прокси-войны.
«Сырского не снимут. Такой человек и был назначен. Он не жалеет людей, выполняет задачи и ни перед чем не останавливается. Такой полководец нужен Западу для ведения прокси-войны. Им не жалко украинцев. Потому что чем больше их погибнет, тем для Запада лучше, чтобы потом освоить территорию Украины», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. В беседе Каволи и Сырский обсудили направления дальнейшего сотрудничества.

Читайте также:

Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область

Не можем остановить российские войска: экс-депутат Рады о катастрофе на фронте

Зеленский перечислил самые жёсткие направления боевых действий
#мнение
#нато
#сво
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше признались, что повлечет за собой исключение Венгрии из Шенгена
Туск: изгнание Венгрии из Шенгена повлечет за собой ее исключение из Евросоюза
09 августа 2024, 18:46

Фото: iStock/macky_ch

Исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.
Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.

Туск также добавил, что в Евросоюзе есть и другие страны, которые выдают визы россиянам и белорусам.
«Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — пояснил премьер Польши.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал в своих соцсетях на обвинения со стороны Польши в сохранении Будапештом экономических связей с Москвой.
«Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», – ответил политик, обвинив польские власти в лицемерии.
Читайте также:

Польша планирует укрепить восточную границу из-за СВО

Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией

Стало известно, кто может забрать территории Украины
#права
#соглашения
#правительство
#мид
#нефть
#страны
#правила
#визы
#меры
#польша
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия направила Нигеру просьбу о помощи после захвата россиян в заложники
09 августа 2024, 18:12

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия попросила о помощи у властей Нигера после появления информации о захвате террористами двух российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя захват заложников в Нигере.
Отмечается, что Москва направила властям страны официальную просьбу об оказании помощи в освобождении российских граждан.

Захарова подчеркнула, что в настоящее время посольство России в Бамако (Республика Мали) постоянно контактирует с властями Нигера для решения сложившейся ситуации. Москва будет продолжать прилагать все возможные усилия для освобождения своих граждан.

Ранее «Группа поддержки ислама и мусульман», связанная с террористической группировкой «Аль-Каида»*, сообщила о взятии в заложники двух россиян на территории Нигера.

Читайте также:

Украина обиделась на Нигер за разрыв дипотношений

Политолог Кортунов озвучил истинные мотивы отказа Африки от Украины

Захарова: Украина открыла в Африке «второй фронт»

*запрещённая в России террористическая организация
#мид рф
#россия
#нигер
#заложники
#россияне
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области завершили регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы
09 августа 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье завершилась регистрация кандидатов и списков кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, назначенных на 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Желание побороться за 580 мандатов в представительных органах муниципальных образований выразил 1991 человек. Продолжат предвыборную гонку 1816. Из них 596 – из партии «Едания Россия»; 371 – из КПРФ; 288 – из ЛДПР; 200 – из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 166 кандидатов являются самовыдвиженцами.
101 человек представляет партию «Новые люди», 47 – партию «Родина»; 18 – Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость; 12 – РЭП «Зелёные»; 10 – «Яблоко» и семь человек – партию «Гражданская инициатива», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Отказ в регистрации получили 103 человека. Самая распространённая причина – недостаточное число достоверных подписей. 72 человека сошли с дистанции по личному заявлению либо в связи с тем, что не сдали документы для регистрации.

Как подсчитали в Мособлизбиркоме, на один депутатский мандат претендуют три кандидата.

Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.

Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
Читайте также:
На сайте можно найти номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

Подмосковным слабовидящим рассказали, как участвовать в Едином дне голосования

В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать наблюдателем на выборах

Подмосковным избирателям поможет «Служба заботы»
#выборы
#совет депутатов
#едг
#единый день голосования
#дэг
#регистрация
#кандидаты
#партия
#политика
#подмосковье
#московская область
#мособлизбирком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден разочаровался «антидемократическими» действиями властей Грузии
Байден в письме Зурабишвили выразил разочарование действиями Грузии
09 августа 2024, 14:36

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Президент США Джо Байден выразил разочарование «антидемократической» политикой Грузии в связи с принятием закона об иноагентах. Об этом в соцсетях написала глава кавказского государства Саломе Зурабишвили.
Отмечается, что Байден отправил письмо грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала войны в Южной Осетии, по итогу которой Россия защитила республику и нанесла поражение войскам Грузии.

В своём письме американский лидер отметил желание грузинского народа осуществить евроатлантическую интеграцию Грузии. Однако власти страны совершают обратные, «антидемократические» действия. В первую очередь это касается принятия закона об иноагентах.

Также Байден указал на многочисленные лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, которые не соответствуют нормам желаемого членства в Евросоюзе и НАТО.

Читайте также:

Президент Грузии недовольна прекращением финансирования США и ЕС

В Грузии заявили о риске открытия второго фронта против России

NYT: Жители грузинской провинции жалеют о распаде СССР и не хотят в НАТО
#грузия
#сша
#джозеф байден
#политика
#иноагенты
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал назвал возможную причину нападения ВСУ на Курскую область
Катер: действия ВСУ под Курском призваны отвлечь внимание от провала в Донбассе
09 августа 2024, 14:32

Фото: iStock/N-sky

Вооруженные силы Украины атакуют Курскую область, чтобы скрыть свои провалы в Донбассе. Об этом заявил генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер, пишет РИА Новости.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

По его словам, ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, для ВСУ больше чем критическая. Он отметил, что начать манёвр они хотели для отвлечения внимания. По мнению генерала, украинские военные пытались доказать, что они все еще могут атаковать. Вооруженные силы Украины стянули военных с других участков фронта. Российским военным это дает шанс продвинуться вперед, заключил он.

​Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дрон на кухне: спасатели рассказали, что делать, если БПЛА проник в дом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Минобороны рассказало о действиях российских войск в Суджанском районе Курской области

Появились кадры видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ

МЧС признал обстановку в Курской области ЧС федерального характера
#военные
#человек
#чс
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф