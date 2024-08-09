Медведев жёстко высказался о «возвращении немецких танков на русскую землю»

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на новость немецкого издания об использовании украинскими войсками военной техники ФРГ на территории России. Соответствующий пост он опубликовал в англоязычном аккаунте в соцсети X.
Ранее издание написало, что в Курской области были замечены как минимум три немецких БМП Marder, переданных Украине. Глава комитета по обороне Бундестага ФРГ Маркус Фебер попытался оправдать использование ВСУ немецкого вооружения, заявив, что после передачи Киеву это оружие становится украинским.
Медведев, в свою очередь, заявил, что газета с гордостью написала о «возвращении немецких танков на русскую землю». Но Россия не допустит этого и сделает все для того, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики перед Рейхстагом в Берлине.
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Анастасия Чинкова