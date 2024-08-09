Германия прокомментировала новости о применении ВСУ немецкого оружия в Курской области

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Правительство Германии на запрос РИА Новости заявило, что не имеет собственных данных о применении ВСУ немецкого оружия при атаке на Курскую область.
Официальный представитель кабмина страны отказалась отвечать на вопрос, разделяет ли немецкое правительство мнение главы комитета по обороне Бундестага ФРГ Маркуса Фабера, который оправдал использование Киевом немецкого оружия для нанесения ударов по российскому региону.
Также она не ответила на вопрос о том, связывалась ли Германия с Украиной для согласования вопроса применения немецкого оружия при атаке на Россию.
Ранее немецкое издание Bild писало, что в Курской области заметили как миниму три БМП Marder, произведённые в Германии и отправленные на Украину. Тогда Фабер заявил, что переданное Киеву вооружение автоматически становится украинским.
Читайте также:
Подполье сообщило, что ВСУ несут большие потери в Курской области
Российские военные продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области
ЧС в Курской области и продвижение ВС РФ по всей ЛБС: последние новости СВО
Также она не ответила на вопрос о том, связывалась ли Германия с Украиной для согласования вопроса применения немецкого оружия при атаке на Россию.
Ранее немецкое издание Bild писало, что в Курской области заметили как миниму три БМП Marder, произведённые в Германии и отправленные на Украину. Тогда Фабер заявил, что переданное Киеву вооружение автоматически становится украинским.
Читайте также:
Подполье сообщило, что ВСУ несут большие потери в Курской области
Российские военные продолжают пресекать рейдовые попытки ВСУ в Курской области
ЧС в Курской области и продвижение ВС РФ по всей ЛБС: последние новости СВО
Анастасия Чинкова