У Зеленского осталось мало времени, заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своих соцсетях. Предприниматель одной фразой описал нынешнее положение главы киевского режима.
«Время Зеленского на исходе», — написал Дотком.Стоит напомнить, что в последнее время украинские политики стали все чаще упоминать необходимость начала мирных переговоров с Москвой. Об этом, к примеру, заявил глава МИД Украины во время визита в Китай. После об этом же говорил сам глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире британского телевидения. Тогда он допустил возможность дипломатических контактов с российскими властями, в том числе и с Владимиром Путиным.
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