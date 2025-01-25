Мексика отказалась принимать депортационный рейс из США

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Мексиканские власти отказали военному самолёту США в посадке на своей территории. Борт перевозил нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух представителей военного командования и источник, близко знакомый с ситуацией. По словам собеседников телеканала, накануне, 24 января, два самолёта С-17 Военно-воздушных сил США вылетели в Гватемалу, имея на борту по 80 нелегальных мигрантов каждый.
Однако третий самолёт, который должен был направиться в Мексику, так и не взлетел. Причиной стал отказ мексиканских властей выдать воздушному судну разрешение на посадку на территории страны. Для депортации требуется согласие правительства принимающей стороны. От Мексики такого согласия получено не было, сообщает NBC. Обозреватели отмечают, что этот инцидент нарушил планы администрации Трампа по депортации нелегальных мигрантов из США, по крайней мере, на какое-то время.
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Александр Бойцов