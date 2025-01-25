В США задействовали военную авиацию для депортации мигрантов из страны

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Администрация США задействовала военно-транспортную авиацию с целью депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу. Об этом рассказали в агентстве Reuters.
Как сообщил источник издания, власти для депортации использовали два военно-транспортных самолета C-17. На борту каждого вывезли порядка 80 нелегальных мигрантов, которых ранее задержали. Ожидается, что таким образом из Штатов выдворят около пяти тысяч человек.
Источник агентства уточнил, в число этих мигрантов входят задержанные властями штатов Техас и Калифорния. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в первую очередь из страны будут вывозить закоренелых преступников.
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Иван Мусатов