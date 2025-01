В США задействовали военную авиацию для депортации мигрантов из страны

Первые шаги Иванки Трамп в карьере



«Она привыкла к всеобщему вниманию задолго до того, как устроилась в Белый дом», — пишет о ней издание Time.

Дональд Трамп, Иванка Трамп и Ивана Трамп (Фото: соцсети)

Политические взгляды и профессиональный путь Иванки Трамп



Иванка Трамп (Фото: соцсети)



Вторая предвыборная гонка Дональда Трампа



Иванка Трамп отошла от политики



Джаред Кушнер, Джозеф Кушнер, Арабелла Кушнер, Джеймс Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)

Личная жизнь Иванки Трамп



Джаред Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)

«Кушнеры надеялись, что Джаред женится на еврейке. Дональд Трамп — пресвитерианин, а Иванка, которая в документальном фильме «Рожденные богатыми» предстала в ожерелье с серебряным крестом, — вовсе не то, на что они рассчитывали», — отмечал New Yorker.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп (Фото: соцсети)

Папарацци стали преследовать Иванку еще во время учебы в школе, стараясь взять комментарий о расставании звездных родителей. Ивана Мари Трамп, которую общественность знает как Иванку, появилась на свет 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена, 45 и 47 президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик, единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Мама и Папа девушки развелись, когда Иванке было 11 лет.В первый раз отец вывел Иванку в свет в 1991 году — с того момента дочь политика не была в тени. Еще в подростковом возрасте Иванка начала строить карьеру модели и в скором времени подписала контракт с Elite Model Management, с которым у отца девушки были «давние неформальные отношения».Непо-бейби или привилегированные дети знаменитостей начали ходить по подиуму задолго до Кайи Гербер и Лилы Мосс — дочерей Синди Кроуфорд и Кейт Мосс, уточняло издание Vanity Fair. В 1997-м Иванка попала на обложку подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты «Юная мисс США». Однако потом она все же переключилась на бизнес. В 2004 году дочь американского президента окончила Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и стала заниматься семейным делом. Еще Иванка снялась в документальном фильме «Рожденный богатым» о детях богатых родителей.Первая работа американки — должность менеджера в инвестиционном фонде недвижимости Forest City Enterprises. Позднее Иванка рассказывала, что коллеги много раз свистели ей вслед, однако прямых домогательств не было.В 2005 году 24-летняя девушка устроилась в компанию застройщика The Trump Organization. Через некоторое время она познакомилась с Джаредом Кушнером — сыном миллиардера и владельца компании по недвижимости Чарльза Кушнера, являвшимся одним из лидеров еврейской общины в Нью-Йорке. Иванка заключила с ним брак в 2009 году. Перед свадьбой она приняла иудаизм. В их семье родилось трое детей: дочь Арабелла (2011) и два сына — Джозеф (2013) и Теодор (2016). В июне 2023 года супруги отпраздновали бат-мицву (достижение девочкой 12 лет — религиозного совершеннолетия в иудаизме) Арабеллы.Все это время Иванка Трамп занималась своим светским и публичным имиджем. Практически десять лет она вместе с братом Дональдом была членом жюри реалити-шоу «Ученик» на канале NBC — его ведущим был отец девушки. Иванка выпустила две книги по саморазвитию и линейки одежды, обуви, украшений, парфюма. Дочь Дональда Трампа даже открыла компанию Ivanka Trump Collection, но после начала первого президентского срока отца она ушла из компании, а через полтора года заявила о ее закрытии.Иванка Трамп помогала как Республиканской, так и Демократической партии. В 2007 году она поддержала Хиллари Клинтон, когда сделала пожертвование демократам в размере 1 тысячи долларов, и продолжает тесно дружить с ее дочерью Челси Клинтон. В 2012 году дочь американского президента поддержала Митта Ромни от республиканцев вместе с остальными родственниками по настоянию Дональда Трампа. Через год она с мужем Джаредом провела у себя дома на Манхэттене сбор средств для сенатора-демократа от Нью-Джерси Кори Букера.После выдвижения Дональда Трампа на пост американского президента Иванка определилась с политическими взглядами. Газета The New York Times назвала «папину дочку» и «любимицу» среди наследников Трампа его «суррогатной политической супругой» (поскольку Мелания Трамп испытывала дискомфорт на публике) и «центральной фигурой» в кампании политика.В январе 2017 года она покинула не только компанию Ivanka Trump Collection, но и The Trump Organization. В то время она уже была исполнительным вице-президентом по развитию и приобретениям и сама проводила переговоры практически по всем крупным сделкам. Благодаря Иванке был подписан контракт на реконструкцию почтового павильона 1930-х годов в Вашингтоне и перестройку его в гостиницу. Вклад дочери американского президента в развитие компании подтверждали эксперты, в том числе Forbes.Должности издателя New York Observer и руководителя девелоперской компании Kushner Companies покинул и ее муж. В марте 2017 года Иванка Трамп начала выполнять обязанности специального советника президента на безвозмездной основе, а еще стала главой созданного в то же время Управления экономических инициатив и предпринимательства (позднее администрация Джо Байдена упразднила его). Работники Белого дома прозвали ее «королевской принцессой». Джаред же получил пост старшего советника президента.Известно, что она внесла весомый вклад в первую речь-обращение Дональда Трампа к Конгрессу. В 2018 году Иванка возглавила американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане, вместе с супругом участвовала в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме, а через год сопровождала 45 и 47 президента на саммите G20 в Осаке. В 2019-м Иванка состояла в делегации от США на переговорах Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.Отмечалось, что во время первого срока республиканца Иванка Трамп была в центре скандала. Девушка отправила более ста писем работникам Белого дома с личной электронной почты, что могло стать причиной утечки информации.В августе 2020 года Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа как кандидата в президенты США, Майка Пенса — в вице-президенты. Демократическая партия выдвинула Джо Байдена и Камалу Харрис соответственно. Во время предвыборной гонки Трамп объявил, что его дочь могла бы выполнять обязанности вице-президента лучше, чем Харрис, и уточнил, что на этой должности нужна конкретно она.Прямо перед выборами, которые Трамп проиграл, прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась гонорарами Иванки в рамках административного расследования деловых отношений президента. Некоторое списанные им налоги могли пойти именно ей.Доходы Иванки Трамп и Джареда Кушнера в период первого срока Дональда Трампа снизились где-то на 23%, отмечало агентство Bloomberg.В 2021 году против Трампа и его детей генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала гражданский иск за мошенничество и введение в заблуждение государственных органов. Иванка Трамп выступала ответчиком. Практически год спустя апелляционный суд Нью-Йорка отклонил иск из-за, поскольку истек срок его давности.В июле 2022 года Иванка Трамп лишилась матери. На похоронах Иваны Трамп присутствовала вся семья Трампов, в том числе Дональд и Мелания Трамп.После первого срока Трампа его с дочерью пути разошлись. Она была не согласна с заявлением политика, что у того «украли» победу на выборах в 2020 году. Через два года Иванка не стала участвовать в новой предвыборной компании Дональда. Такое решение она объяснила желанием уделять больше времени семье и детям.На сей раз Иванка Трамп играла роль «молчаливого наблюдателя», отмечала газета The New York Times. Но не лишь для поддержания семейного очага, а и из-за уголовного дела отца о вмешательстве в выборы (разбирательство по делу в настоящий момент приостановили). Некоторое время назад Иванка даже дала показания в суде, объявив, что не была «посвящена» в его финансовые дела. Джаред Кушнер уверял, что его супруга «закрыла эту главу своей жизни», хотя сам мужчина, по информации источников, может вернуться в Белый дом.Летом Иванка Трамп охарактеризовала политику как жесткое дело и заявила, что необходимо либо полностью включиться в игру, либо полностью выйти из нее. В настоящий момент Иванка, Джаред и их дети проживают в Майами в особняке за 24 млн долларов и «стали богаче», чем во время первого срока Дональда Трампа. По последней информации Forbes, состояние дочери американского президента оценивается в 50 млн долларов, ее мужа — почти 1 млрд долларов.Некоторое время Иванка Трамп находилась в отношениях с американским шоссейным велогонщиком Лэнсом Армстронгом, отмечало издание US. С 1999 по 2005 год он семь раз подряд побеждал в шоссейной многодневной велогонке «Тур де Франс». Однако в 2012 году его пожизненно дисквалифицировали за систематическое применение допинга и лишили всех спортивных титулов, которые он получил с 1998 года.В 2006 году у Иванки Трамп был роман с актером «Человека-паука 3: Враг в отражении» Тофером Грейсом.Потом в жизни дочери американского президента произошла важная встреча. Общий друг девушки и бизнесмена Джареда Кушнера организовал им встречу вслепую. Он думал, что молодые люди могли бы стать хорошими бизнес-партнерами.У пары оказалось много общего: Иванка и Джаред выросли в Нью-Йорке, а их отцы являлись успешными предпринимателями, которые добились успеха благодаря продаже недвижимости.Трамп и Кушнера объединяли общие цели. Молодые люди хотели использовать «семейные платформы» как трамплин для своего собственного бизнес-становления. Иванка активно продвигала свой бренд Ivanka Trump. В то же время Кушнер планировал стать достойным преемником своего отца и потенциальным издательским магнатом (еще до встречи с Иванкой он купил издание The New York Observer). Пара весьма быстро нашла общий язык, а потом между ними вспыхнули чувства. Однако первое время они держали свой союз в тайне.Сразу после начала отношений Иванка и Джаред выяснили, что есть некоторые противоречия, которые могут помешать им быть вместе. В 2008 году пара разошлась, из-за религиозных различий их воспитания. Кушнер был выходцем из нью-йоркской еврейской общины, и его семья желала, чтобы его избранница была представительницей того же вероисповедания.Однако чувства Иванки и Джареда были сильнее протестов родителей. В 2009 году Кушнер преподнес своей возлюбленной кольцо с бриллиантом в 5 карат, а она ради него приняла иудаизм.Во время свадьбы молодожены провели ряд ритуалов, которые приняты в иудаизме. К примеру, они обменялись шлепанцами и книгой на иврите. А песней, которую выбрали Иванка и Джаред для своего первого танца, была музыкальная композиция Дэвида Грея «Любовь этого года». На торжество были приглашены все сливки светского общества, в том числе Анна Винтур и Натали Портман. Дональд Трамп выступил с речью, но он настолько расчувствовался, что растерял все свои ораторские навыки. Отец невесты произнес весьма короткий тост, состоявший из пожелания «быть счастливыми и наслаждаться жизнью».Иванка признавалась, что даже после многих лет брака они с мужем каждую неделю устраивают свидания наедине друг с другом. Дочь американского президента сказала, что их брак стал «лучшей сделкой, которую каждый из них когда-либо заключал».