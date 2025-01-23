Указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения заблокирован судом Сиэтла

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Указ президента США Дональда Трампа об ограничении получения американского гражданства по праву рождения временно заблокирован судом в Сиэтле. Об этом телеканалу CNN стало известно из судебного постановления.
«Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен», — добавил судья Джон Кугенур.Кугенур, назначенный при Рональде Рейгане, посчитал указ действующего президента США вопиюще неконституционным, удовлетворив прошение представителей Аризоны, Орегона, Иллинойса и Вашингтона.
По заявлению истцов, новоиспеченный хозяин Белого дома пренебрегает 14-й поправкой к конституции, которая была принята еще в 19-м веке.
Таким образом, если бы указ был принят, дети не смогли бы стать американцами, даже если их родители находились в стране на законных основаниях, но лишь по рабочей или туристической визе.
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