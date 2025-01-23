Указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения заблокирован судом Сиэтла

Депутат Госдумы Виталий Милонов иронично заявил, что президент США Дональд Трамп вдохновился его идеями при разработке указа о существовании лишь двух гендеров — мужского и женского. По его мнению, теперь россиянам и американцам нужно будет найти общий язык в оценке Зеленского и его режима.