Мексика ответит США за введенные Трампом пошлины

Фото: iStock/diegograndi
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала ответные меры в отношении США после введения пошлин на продукцию страны. Об этом глава государства заявила на своей странице в соцсети Х.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — пишет Шейнбаум.
Реализация ответных мер была доверена министру экономики Мексики Марсело Эбрарду. При этом президент уточнила, что ее страна продолжает сотрудничество со Штатами и не желает конфронтации с США. Также она высказалась о незаинтересованности американских властей в борьбе с фентанилом. По словам Шейнбаум, на улицах крупный городов США продолжается продажа наркотиков, которой никто не препятствует.
Читайте также:
Трамп: мигранты и наркотики причины пошлин на товары из Канады, КНР и Мексики
CNN: Трамп ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики
Зеленский: после встречи с Трампом Киев перейдет к мирным переговорам с РФ
Иван Мусатов