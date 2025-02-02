Мексика ответит США за введенные Трампом пошлины

В Казани будут судить адвоката из Ростова Андрея Тараненко, который обманул местную пенсионерку на сумму до полумиллиона рублей, пообещав спасти ее внука от статьи за хранение наркотиков. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.