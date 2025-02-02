Зеленский: после встречи с Трампом Киев перейдет к мирным переговорам с РФ

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По словам Владимира Зеленского, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, Киеву нужно перейти к процессу мирного урегулирования конфликта с РФ. Об этом он сказал в интервью Associated Press.
«После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — сказал Зеленский.
Также по словам главы киевского режима, его команда находится в диалоге с администрацией Трампа. Несмотря на это, речь шла лишь об обобщенных темах. По мнению Зеленского, личные встречи представителей Украины и США должны состояться в скором времени.
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Иван Мусатов