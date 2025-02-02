CNN: Трамп ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.
«Мы можем сказать всем сейчас, что объявленные Трампом новые пошлины вступили в силу», — заявили на телеканале.
Импортные пошлины на продукцию из Канады и Мексики составят 25%. Товары из Китая будут облагаться пошлинами в 10%.
Ранее «Радио 1» писало о намерении Дональда Трампа ввести пошлины на продукцию из Евросоюза. Как объяснил сам американский президент, это будет сделано из-за «ужасного отношения» Брюсселя к Вашингтону.
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Иван Мусатов