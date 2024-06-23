Появились кадры ликвидации совершивших атаку на Дагестан боевиков

Активная фаза контртеррористической операции в Дагестане завершилась, двое боевиков ликвидировали, сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).
На видеозаписи зафиксировано оцепление силовиками района, в котором укрылись участники нападения на Дагестан. По предварительным данным НАК, в результате контртеррористической атаки были ликвидированы двое боевиков.
Ранее стало известно об увеличении числа пострадавших в результате террористических атак в Дагестане. Согласно информации МВД, в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) доставили 13 раненых полицейских и трое гражданских.
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Александр Климов