В Италии сообщили о возможных диверсиях на ж/д в первый день ОИ-2026
Власти Италии сообщили о возможной диверсии на железной дороге в первый полноценный день зимних Олимпийских игр.
Как передает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Италии, правоохранители расследуют три отдельных инцидента в районе североитальянской Болоньи. Уточняется, что из‑за них движение поездов задерживалось до 2,5 часов.
По информации полиции, под Пезаро неизвестные подожгли служебную будку со стрелочным оборудованием. В самой Болонье повреждения получили электрические кабели, а также обнаружили самодельное взрывное устройство. Ответственность за произошедшее пока никто не взял. Государственная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato на время закрыла высокоскоростную станцию в городе.
В Минтрансе назвали случившееся актом «серьезного саботажа» и подчеркнули, что подобные действия не повлияют на международный имидж страны. Ведомство провело параллель с днем открытия летней Олимпиады 2024 года в Париже, когда транспортная инфраструктура также подвергалась атакам.
Зимние Олимпийские игры 2026 года официально стартовали в Милане 6 февраля с церемонии открытия и продлятся до 22 числа. От России, как сообщается, участвуют 13 спортсменов, при этом МОК не допустил их к участию в церемонии открытия.
