В Италии сообщили о возможных диверсиях на ж/д в первый день ОИ-2026

08 февраля 2026, 14:54

Полиция Италии заявила о возможных диверсиях на ж/д в первый день ОИ-2026

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

Власти Италии сообщили о возможной диверсии на железной дороге в первый полноценный день зимних Олимпийских игр.