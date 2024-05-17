Мемориал Победы в Херсоне окружили колючей проволокой

Фото: istock / Natalia POGODINA
Мемориал Победы в Херсоне окружили проволокой и противотанковыми ежами, чтобы жители города не смогли возложить к нему цветы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление».
По его словам, несмотря на это люди принесли цветы к мемориалу. Он отметил, что сейчас киевский режим любую атрибутику Дня Победы квалифицирует как экстремизм.
Напомним, что в День Победы 9 мая украинские войска 38 раз ударили по территории Херсонской области. В светлое время суток было выпущено 18 снарядов, ещё 20 прилётов зафиксировано с наступлением ночи. В результате обстрела пострадали семь населённых пунктов: Алёшки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка, Пролетарка и Царское.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что Херсон превратился в «город страха и горя». По его словам, город наводнили вооружённые люди, которые пьянствуют, дебоширят и отказываются платить за себя в заведениях. Мирные жители боятся выходить на улицу.
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Напомним, что в День Победы 9 мая украинские войска 38 раз ударили по территории Херсонской области. В светлое время суток было выпущено 18 снарядов, ещё 20 прилётов зафиксировано с наступлением ночи. В результате обстрела пострадали семь населённых пунктов: Алёшки, Великая Лепетиха, Днепряны, Каховка, Новая Каховка, Пролетарка и Царское.
Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич рассказал, что Херсон превратился в «город страха и горя». По его словам, город наводнили вооружённые люди, которые пьянствуют, дебоширят и отказываются платить за себя в заведениях. Мирные жители боятся выходить на улицу.
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Дарья Осипова