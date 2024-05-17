Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило прислушаться к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот предлагал ему «выйти из игры», поскольку в настоящее время Запад не принимает Зеленского. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Раз тебе не дают Patriot, раз тебе заявляют, что в НАТО не берут, тебе говорят открытым языком: пошел вон. Так что ты набиваешься к ним, что ты клянчишь у них все время? Просто выйди из игры. Тебе Путин это уже десятки раз предлагал», — сказал он.Соскин отметил, что президент Украины пытается выступать с позиции, что Запад его не слышит. По мнению бывшего советника, поведение Зеленского в этих условиях странное. Он задался вопросом, почему после отказа в помощи украинский лидер не пошел на прекращение конфликта.
Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
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