Военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом

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Военные ВСУ активно отступали и массово сдавались в плен бойцам РФ во время штурма поселка Стрелечье в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мотострелков группировки «Север».
Один из бойцов рассказал, что перед началом штурмовых действий разведчики вскрывали все огневые точки Вооруженных сил Украины, а также разминировали пути подхода. К подготовке и выполнению задачи они подходили ответственно, отметил военнослужащий.
Военный с позывным «Длинный» рассказал, что при зачистке населенного пункта встретили мирных граждан. Военные оказали им помощь и эвакуировали в безопасное место.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
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«Начали движение стремительным броском в направлении населенного пункта, на малой технике проехали и начали зачищать. Были пленные, были минированные участки. Все это успешно разминировали», — заявил второй боец с позывным «Подвоз».
Военный с позывным «Длинный» рассказал, что при зачистке населенного пункта встретили мирных граждан. Военные оказали им помощь и эвакуировали в безопасное место.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
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Дарья Осипова