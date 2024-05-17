Украина теряет главное звено обороны Харькова

РФ приближается к окружению Харькова. На этом направлении, после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, нет больше серьезных оборонительных сооружений. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Героя России, генерала-майора авиации Сергея Липового.