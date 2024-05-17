Украина теряет главное звено обороны Харькова

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РФ приближается к окружению Харькова. На этом направлении, после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, нет больше серьезных оборонительных сооружений. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Героя России, генерала-майора авиации Сергея Липового.
По его словам, падение Купянска для ВСУ это большой удар. Город стратегически важен.
Российские военные уже на пути к окружению Купянска. Наступление успешно развивается, рассказал эксперт. Липовой отметил, что украинские военные уже не верят в то, что город удастся сдержать.
Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
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«Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений. Выход на окраины Харькова практически уже будет предрешен», — отметил он.
Российские военные уже на пути к окружению Купянска. Наступление успешно развивается, рассказал эксперт. Липовой отметил, что украинские военные уже не верят в то, что город удастся сдержать.
«Командование бросило весь состав, который там до сих пор обороняется, и ушло далеко за Харьков. Это в лучших традициях киевского режима. ВСУ потеряло уверенность и надежду, что могут сдержать Купянск. Освобождение города — уже вопрос времени», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
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Дарья Осипова