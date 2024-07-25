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Москва попросила членов Совета безопасности ООН узнать причину, почему Киев начал заявлять о мирных переговорах. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. Возможно, в представлениях Украины ничего и не поменялось, отметил дипломат.
«Коллеги, прежде чем к нам направятся ходоки с призывом оценить возможную смену риторики терпящего фиаско на фронте просроченного лидера киевского режима, настоятельно попросили бы вас выяснить детали его прозрения. Возможно, на самом деле ничего в его оценках и не поменялось», – отметил он.Небензя также добавил, что заявленная Киевом готовность к переговорам вписывается в представления России о том, что такой путь разрешения конфликта — наиболее предпочтительный. Он подчеркнул, что Москва всегда придерживалась такой позиции, но ее отвергал «Зеленский и его клика» при поддержке Запада.
Дипломат пояснил, что, если Украина готова к переговорам, то ей следует ознакомиться с инициативой Владимира Путина, и поскорее, так как ничего лучше Киеву не светит.
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