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Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен провести мирные переговоры с российской стороной, его нужно менять. Об этом заявил аналитик Леонид Соскин в своем видеоблоге на YouTube.
«Ни он, ни Ермак, ни Умеров не годятся для мира, и нужно сделать переформатирование», — уверен экс-советник Леонида Кучмы.
Соскин добавил, что Зеленскому уже четко сказали заканчивать боевые действия, однако, по мнению эксперта, у политика нет никаких шансов для успешной реализации диалога между государствами. Бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, уже давно ни для кого не авторитет, резюмировал Соскин.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп рекомендовал Зеленскому прекратить конфликт на Украине.
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