США не собираются отказываться от поддержки Киева ради диалога с Москвой

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США не собираются прекращать поддержку Украины ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями. Об этом сообщила помощник госсекретаря по контролю над оружием, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в ходе выступления в аналитическом Фонде Карнеги*.
Она отметила, что российская сторона требует выполнения ряда требований, например, отказа от поддержки Киева. Однако Вашингтон не пойдёт на это.
Летом 2021 года Россия и Штаты запустили регулярный диалог по стратегической стабильности по итогам встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Позднее там прошли несколько раундов таких межведомственных консультаций. Однако с началом СВО они были свёрнуты.
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*организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в России
Анастасия Чинкова