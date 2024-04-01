«Меня несимпатично убивать»: Симоньян ответила на обвинения со стороны СБУ

Фото: Официальный сайт Кремля
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что цель обвинений СБУ в ее сторону — заранее подготовленное алиби на случай, если им удастся ее «убрать».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в призывах к геноциду украинцев, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины.
Среди других причин обвинений в свой адрес Симоньян назвала запрет посещать зарубежные страны.
«Полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — добавила она.
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«А еще я якобы призывала к массовому убийству украинских детей. Зачем они это делают, спрашивает меня прогрессивная общественность. Отвечаю. ... Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
«Полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — добавила она.
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Алёна Самарева