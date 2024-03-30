Симоньян опубликовала доказательства присутствия украинских военных в РДК*

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Руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян представила в своем Telegram-канале доказательства присутствия украинских военных в рядах запрещенной в России террористической организации «Русская добровольческая армия»* (РДК).
Симоньян опубликовала запись с камеры, сделанную российским военным. На кадрах видно, что члены РДК носят желтые повязки, указывающие на принадлежность к Вооруженным силам Украины (ВСУ), и говорят на украинском языке. На первом видео боевики стоят в лесу, а на втором – передвигаются на автомобиле.
Также она отметила, что съемка была сделана незадолго до атаки на Козинку в Белгородской области.
Как сообщается, 20 марта российские войска полностью уничтожили диверсантов в населенном пункте Козинка Белгородской области. Затем ВС РФ атаковали базы диверсантов в приграничном районе.
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* запрещенная в России террористическая организация
«Еще кое-что из рубрики "Крайне интересное" оказалось у меня. Вот такой вот 'Русский добровольческий корпус' — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — написала Симоньян.
Как сообщается, 20 марта российские войска полностью уничтожили диверсантов в населенном пункте Козинка Белгородской области. Затем ВС РФ атаковали базы диверсантов в приграничном районе.
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* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов