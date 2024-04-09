Мэр Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке

Фото: Telegram-канал Д. Спирина
Мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.
«Уважаемые горожане, принял решение о сложении полномочий главы города. Для меня это непростое решение, но оно взвешенно и хорошо обдуманно. В ближайшее время намерен немного отдохнуть, затем продолжу трудиться на благо нашей страны», — написал Спирин в своём Telegram-канале.
Он также поблагодарил жителей Чебоксар за доверие, обратную связь и конструктивную критику. Спирин отметил, что всегда будет с теплотой вспоминать годы на посту главы города.
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