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Отставка главы СНБО Украины Алексея Данилова связана с оскорблением в адрес специального представителя КНР по Евразии Ли Хуэя. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он напомнил, что 20 марта глава СНБО намеренно исказил имя Хуэя в сторону ненормативной лексики. Тогда Данилов заявил, что не Китаю решать, когда Киев будет садиться за стол переговоров с Москвой.
Как считает Рогов, должность секретаря СНБО в последние годы стало «креслом говоруна» и по факту ни на что не влияла.
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«Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью», – заявил Рогов.
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Алина Юрчак