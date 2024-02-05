Мэр Днепропетровска Филатов попал в список террористов и экстремистов РФ

Росфинмониторинг подтвердил внесение мэра Днепропетровска Бориса Филатова в перечень террористов и экстремистов Российской Федерации.
Согласно данным из базы организации, Филатов указан с полным именем, датой рождения и прежним местом работы в Днепропетровске, сообщает РИА Новости.
В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте мэра в связи с обвинениями в подстрекательстве к геноциду.
Ранее Следственный комитет начал уголовное преследование по этому делу, отмечая, что Филатов опубликовал в социальных сетях сообщение с призывами к убийству россиян в разных уголках мира. Эти события вызывают волнение и привлекают внимание общественности, подчеркивая нарастающие напряженности в отношениях между Россией и Украиной.
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В сентябре 2023 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте мэра в связи с обвинениями в подстрекательстве к геноциду.
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Адвоката Навального** заочно обвинили в экстремизме
*признан Минюстом РФ иноагентом
**признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом на территории РФ
Маруняк Сергей Дмитриевич