Писателя Бориса Акунина* внести в реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Минюст России внёс писателя Бориса Акунина* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Борис Акунин* (настоящее имя – Григорий Чхартишвили*) неоднократно выступал с критикой решения российских властей о начале специальной военной операции на Украине.
Также он распространял фейковую информацию, направленную на формирование негативного образа России.
Писатель проживает за пределами России.
Помимо Акунина* в обновлённом списке Минюста числятся: журналист Александр Минкин**, экс-депутат из Марий Эл Антон Соколов**, а также автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин**, обвиняемый в распространении фейков про ВС РФ.
Кроме того, в реестр попало издание «Холод»*.
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Названа причина внесения Акунина* в перечень экстремистов
*признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
**признаны Минюстом РФ иноагентами
Также он распространял фейковую информацию, направленную на формирование негативного образа России.
Помимо Акунина* в обновлённом списке Минюста числятся: журналист Александр Минкин**, экс-депутат из Марий Эл Антон Соколов**, а также автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин**, обвиняемый в распространении фейков про ВС РФ.
Кроме того, в реестр попало издание «Холод»*.
Читайте также:
Росфинмониторинг внёс писателя Акунина* в перечень террористов и экстремистов
СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*
Названа причина внесения Акунина* в перечень экстремистов
*признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
**признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова