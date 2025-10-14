Мэр Одессы Труханов хочет судиться с Зеленским из-за лишения гражданства

14 октября 2025, 17:25

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет оспаривать решение Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию.





Он категорически отверг обвинения в наличии российского гражданства. По словам мэра, он никогда не получал российский паспорт и не покидал Украину с такой целью.





«К сожалению, получилось как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека. Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть», — отметил Труханов.

