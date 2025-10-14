Мэр Одессы Труханов хочет судиться с Зеленским из-за лишения гражданства
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет оспаривать решение Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию.
Он категорически отверг обвинения в наличии российского гражданства. По словам мэра, он никогда не получал российский паспорт и не покидал Украину с такой целью.
«К сожалению, получилось как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека. Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть», — отметил Труханов.
При этом сам указ о лишении гражданства Труханов пока не получил. Представители администрации Зеленского объяснили, что эти указы не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных.
Напомним, что указ глава киевского режима подписал во вторник после того, как петиция с требованием лишить Труханова гражданства набрала более 25 тысяч голосов менее чем за сутки. Автор петиции Мирослав Откович ссылался на материалы журналистских расследований, в которых утверждается о возможном наличии у мэра Одессы российского паспорта.