Суд изъял имущество экс-судьи Момотова на девять миллиардов рублей
Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его делового партнёра, краснодарского предпринимателя Андрея Марченко. Общая сумма изъятых активов составляет порядка девять миллиардов рублей.
Как сообщает РИА Новости, решение огласили после трёх заседаний. Суд признал, что активы приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства. В числе изымаемого имущества — сеть отелей Marton, зарегистрированная на подконтрольные Момотову и Марченко структуры.
Среди ответчиков также фигурирует сын бизнесмена — Иван Марченко. Отца и сына ранее арестовали по делу о мошенничестве.
Как отметили представители прокуратуры, изъятие должно произойти немедленно, чтобы пресечь дальнейшее незаконное обогащение через подконтрольные активы. Суд принял это ходатайство.
Читайте также: