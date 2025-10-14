Суд изъял имущество экс-судьи Момотова на девять миллиардов рублей

14 октября 2025, 16:53

Фото: iStock/sabthai

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его делового партнёра, краснодарского предпринимателя Андрея Марченко. Общая сумма изъятых активов составляет порядка девять миллиардов рублей.