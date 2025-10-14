Под ударом указа: Труханов, Царев и Полунин лишены украинского гражданства
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова
Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщают украинские СМИ.
Он отметил, что у ряда лиц было подтверждено наличие гражданства России, и для них подготовлены соответствующие решения.
«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — сообщил Зеленский.Кроме Труханова, указом также лишены гражданства бывший депутат Верховной Рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.