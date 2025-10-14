Под ударом указа: Труханов, Царев и Полунин лишены украинского гражданства

14 октября 2025, 16:02

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщают украинские СМИ.





Он отметил, что у ряда лиц было подтверждено наличие гражданства России, и для них подготовлены соответствующие решения.





«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — сообщил Зеленский.