Достижения.рф

Под ударом указа: Труханов, Царев и Полунин лишены украинского гражданства

Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщают украинские СМИ.



Он отметил, что у ряда лиц было подтверждено наличие гражданства России, и для них подготовлены соответствующие решения.

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — сообщил Зеленский.
Кроме Труханова, указом также лишены гражданства бывший депутат Верховной Рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0