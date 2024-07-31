Мэр Одессы заявил об «обнулении» города

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Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования улиц города. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
Он заявил, что «деколонизаторы» якобы вынуждают Одессу отказаться от всего того, что сделало город мировым брендом. Это, по его словам, фактически «обнуляет» город.
Труханов подчеркнул, что ни городской совет, ни он лично не имеют к этому никакого отношения.
Мэр города добавил, что городскому совету пришлось принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.
Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы.
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Труханов подчеркнул, что ни городской совет, ни он лично не имеют к этому никакого отношения.
Мэр города добавил, что городскому совету пришлось принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.
Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы.
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Анастасия Чинкова