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Мэр Одессы заявил об «обнулении» города

Мэр Одессы Труханов: переименование исторических улиц «обнуляет» город
31 июля 2024, 21:54
Фото: iStock/Multipedia

Фото: iStock/Multipedia

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования улиц города. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
Он заявил, что «деколонизаторы» якобы вынуждают Одессу отказаться от всего того, что сделало город мировым брендом. Это, по его словам, фактически «обнуляет» город.

Труханов подчеркнул, что ни городской совет, ни он лично не имеют к этому никакого отношения.



Мэр города добавил, что городскому совету пришлось принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.

Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы.

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#одесса
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#город
#инфраструктура
#украина
В Белом доме объяснили пропажу Байдена
Белый дом: калибровка происходит после отказа Байдена от переизбрания
31 июля 2024, 22:46

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден не скрывается от своих граждан и продолжает управлять страной. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что мнение о прекращении Байденом руководства страной ошибочно.

Также она заявила, что после отказа от переизбрания у Байдена происходит калибровка расписания. В настоящее время в администрации президента разбираются с расписанием главы государства на ближайшие шесть месяцев.

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#белый дом
#сша
#политика
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В Иране рассказали о встрече Хании с высшими должностными лицами накануне гибели
Посол в РФ: Хания перед гибелью встретился в Иране с высшими должностными лицами
31 июля 2024, 22:46

Фото: iStock/Rainer Puster

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания накануне гибели встретился с высшими должностными лицами Ирана. Об этом посол Ирана в России Казем Джалали заявил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что Хания прибыл в Тегеран в качестве главы политбюро ХАМАС и официального гостя на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Там он поприсутствовал на церемонии, встретился и побеседовал с высшими должностными лицами Ирана и другими зарубежными гостями.

В ночь на 31 июля Хания погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. ХАМАС подтвердило гибель политика. При этом Израиль отказался признавать свою вину в произошедшем.

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#иран
#израиль
#политика
#президент
#гибель
#хамас
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Сенатор Цеков раскрыл планы США по поводу Армении
Сенатор Цеков: США хотят испортить отношения России и Армении
31 июля 2024, 21:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение о том, что США намерены подчинить Армению себе и Европе, испортив отношение страны с Россией.
«Мы понимаем их планы. США не хотят, чтобы Армения была процветающей страной, жила бы в мире и дружбе с соседними государствами, строила отношения с Россией. Вместо этого они хотят, чтобы Армения стала зависима от США и Европы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

Он также напомнил о том, что за всю историю наша страна не раз оказывала помощь и поддержку Армении.

Ранее сообщалось, что Армению пригласили участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне в партнерском формате, и Ереван принял приглашение.

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#сша
#армения
#нато
#рф
#политика
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Белый дом отказался подтверждать передачу Украине F-16
31 июля 2024, 21:18

Фото: iStock/lucky-photographer

США отказались подтверждать передачу Украине своих истребителей F-16. Об этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что с этим вопросом следует обращаться напрямую к украинской стороне.

При этом Кирби напомнил, что по представленным ранее планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца этого лета. Он добавил, что нет причин сомневаться в этих сроках.

Ранее в этот день сообщалось, что на Украину прибыла первая партия американских истребителей F-16 от европейских союзных государств. Отмечается, что партия содержит небольшое количество самолётов.

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#белый дом
#сша
#украина
#истребитель f-16
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Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом СВО
Time: Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом спецоперации
31 июля 2024, 21:17

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом российской спецоперации. Об этом сообщает журнал Time.
Отмечается, что менее чем за неделю до начала СВО Харрис приняла участие в ежегодной встрече с лидерами европейских государств в Мюнхене. Там она побеседовала с Зеленским, заявив ему о неизбежности начала спецоперации со стороны России.

Также в ходе этой встречи Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, утверждая, что это позволит российским властям пересмотреть сво решение. Кроме того, украинский лидер призывал тогда Вашингтон помощь Киеву с оружием.

Харрис отклонила обе эти просьбы. Американские власти тогда заявили, что наказание последует только после совершения преступления.

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#россия
#украина
#санкции
#камала харрис
#владимир зеленский
#сша
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Украина не собирается восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию
Шмыгаль: Киев не станет восстанавливать транзит нефти в Словакию и Венгрию
31 июля 2024, 20:59

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Украина не собирается восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Он отметил, что провёл ряд переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо об энергетической безопасности стран. В частности, политики обсудили транзит нефти из России через территорию Украины.

Также Шмыгаль подчеркнул, что введённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции не угрожают энергетической безопасности Словакии и Европы. В связи с этим их отмена даже не рассматривается. В связи с этим, Киев имеет полное понимание Брюсселя в данном вопросе.

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#украина
#венгрия
#словакия
#санкции
#россия
#нефть
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Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта
31 июля 2024, 20:41

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.
Глава государства объяснил, что вопрос территориальной целостности Украины не может решаться только президентом. Также он подчеркнул, что позицию по данному вопросу также должен выразить народ.

При этом Зеленский назвал такой вариант развития событий «не самым лучшим». Он подчеркнул, что переход части украинских территорий под контроль России станет победой для Москвы.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна принять участие во второй конференции по Украине, поскольку в противном случае не удастся достичь необходимых результатов.

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#владимир зеленский
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#россия
#украина
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В ближайшие часы состоится масштабный обмен заключёнными между Россией и Западом
31 июля 2024, 20:28

Фото: iStock/OlFedv

Масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией состоится в ближайшие часы. Об этом сообщает словенский телеканал N1.
Отмечается, что под обмен попадут россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.

Ранее сообщалось, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.

Также за последние несколько дней из тюрем в России исчезли несколько российских оппозиционеров, антивоенных активистов и граждан других государств. Правозащитники убеждены, что это указывает на скорый обмен заключёнными с западными странами.

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#нато
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Зеленский требует участия России во второй конференции по Украине
Зеленский: без России вторая конференция по Украине будет безрезультатной
31 июля 2024, 20:10

Вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине не будет иметь результатов без участия представителей России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в беседе с газетой Le Monde.
Он подчеркнул, что большинство стран желает видеть на второй конференции российских представителей, чтобы встреча принесла результаты.

Ранее Зеленский уже говорил о необходимости участия России во второй конференции по Украине, подготовку к которой планируют завершить к ноябрю этого года.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по и тогам участия в заседаниях Совбеза в качестве председателя заявил, что вторая конференция по Украине содержит такие подходы, которые неприемлемы для России и других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.

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#владимир зеленский
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