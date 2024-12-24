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Грузинские власти стали неприемлемыми для так называемых «друзей» с Запада после того, как отказались следовать украинскому сценарию. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В своём выступлении перед городским собранием, которое транслировал телеканал 1TV, градоначальник отметил, что после начала украинских событий внешние силы захотел использовать Грузию в качестве полигона для достижения своих интересов. После того, как власти страны отказались предпринимать действия, ведущие к ослаблению республики, они стали неприемлемы для Запада.
Каладзе подчеркнул, что на страну и её руководство оказывалось беспрецедентное давление. Он также отметил, что правящая партия проявила высокую ответственность и политическую зрелость, продемонстрировав всему миру, что всегда сохранит принципиальность в том, что касается защиты государственных интересов Грузии и её народа.
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Александр Бойцов